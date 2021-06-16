08:54  16 червня
В Україні більше тисячі нових випадків COVID за добу
14:26  16 червня
Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА
14:33  16 червня
На Донбасі загинув молодий військовий з Львівщини
UA | RU
UA | RU
16 червня 2021, 15:33 12

Мер Миколаєва відповів на заяву Данілова про російську мережу супермаркетів

16 червня 2021, 15:33 12
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на попередження секретаря РНБО Олексія Данілова через можливе відкриття в місті російської мережі супермаркетів Mere

Про це повідомляє місцеве видання "НикВести", передає RegioNews.

За його словами, мер і міська рада "ніяк не може вплинути на роботу даного закладу, ні на його відкриття, ні на його контроль".

В даному конкретному випадку, я не розумію, де міський голова і депутати міської ради в процесі, який називається "Відкриття магазину”, - заявив міський голова.

Сєнкевич додав, що цією ситуацією повинні займатися профільні органи державної виконавчої влади.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив владі Миколаєва через російську мережу супермаркетів.

заява Миколаїв Олексій Данилов Олександр Сєнкевич супермаркет

Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до кінця літа
16 червня 2021, 13:44
У "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні закону
16 червня 2021, 13:09
Данілов пригрозив владі Миколаєва через російську мережу супермаркетів
15 червня 2021, 15:08
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua