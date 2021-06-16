Мер Миколаєва відповів на заяву Данілова про російську мережу супермаркетів

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на попередження секретаря РНБО Олексія Данілова через можливе відкриття в місті російської мережі супермаркетів Mere

Про це повідомляє місцеве видання "НикВести", передає RegioNews.

За його словами, мер і міська рада "ніяк не може вплинути на роботу даного закладу, ні на його відкриття, ні на його контроль".

В даному конкретному випадку, я не розумію, де міський голова і депутати міської ради в процесі, який називається "Відкриття магазину”, - заявив міський голова.

Сєнкевич додав, що цією ситуацією повинні займатися профільні органи державної виконавчої влади.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив владі Миколаєва через російську мережу супермаркетів.