У "Слузі народу" сказали, коли може відбутися наступне засідання РНБО

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Про це він сказав під час пресконференції, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Завжди РНБО щоп'ятниці. Я думаю, що це вже традиція... В цю п'ятницю, здається, немає. На наступну готується", - повідомив він.

Нагадаємо, що раніше Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти пропагандистів. Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах. Санкції хочуть ввести через підтримку військової агресії РФ щодо України й пропаганди російської окупаційної влади.