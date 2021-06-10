У "Слузі народу" сказали, коли може відбутися наступне засідання РНБО
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає проведення наступного засідання Ради національної безпеки і оборони 18 червня
Про це він сказав під час пресконференції, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Завжди РНБО щоп'ятниці. Я думаю, що це вже традиція... В цю п'ятницю, здається, немає. На наступну готується", - повідомив він.
Нагадаємо, що раніше Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти пропагандистів. Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах. Санкції хочуть ввести через підтримку військової агресії РФ щодо України й пропаганди російської окупаційної влади.
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