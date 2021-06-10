16:22  10 червня
Шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання - ЗМІ
12:45  10 червня
У Мелітополі через зливи підтопило будинки
18:25  10 червня
На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
10 червня 2021, 15:30 49

У "Слузі народу" сказали, коли може відбутися наступне засідання РНБО

10 червня 2021, 15:30 49
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає проведення наступного засідання Ради національної безпеки і оборони 18 червня

Про це він сказав під час пресконференції, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Завжди РНБО щоп'ятниці. Я думаю, що це вже традиція... В цю п'ятницю, здається, немає. На наступну готується", - повідомив він.

Нагадаємо, що раніше Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти пропагандистів. Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах. Санкції хочуть ввести через підтримку військової агресії РФ щодо України й пропаганди російської окупаційної влади.

Україна РНБО РНБО засідання Арахамія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua