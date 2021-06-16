12 так называемых "криминальных авторитетов" обжаловали в судах санкции Совбеза - СМИ

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Двенадцать фигурантов из санкционного списка СНБО подали в суд на президента

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

"Криминальные авторитеты", которые попали в список санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), начали подавать в суд на президента Владимира Зеленского. Уже известно как минимум о 12 исках, - пишет издание.

В перечне "авторитетов", которые попали под санкции, есть те, чья связь с преступным миром выглядит неочевидной. Например, под них попали участник добровольческого батальона "Крым" Мансур Мовсаров и депутат Васильковского городского совета Киевской области Мехак Алексанян.

Последний в комментарии РБК-Украина сообщил, что уже подал иск в Верховный суд против президента Владимира Зеленского. Он требует отменить введенные против него ограничения. Депутат Васильковского горсовета говорит, что с момента введения санкций у него заблокированы все счета.

Алексанян отметил, что 32 года живет в Украине, занимался частным бизнесом в Василькове, в частности, гостинично-ресторанным. Также имеет удостоверение адвоката.

Кроме Алексаняна, по состоянию на 11 июня еще 11 так называемых "криминальных авторитетов" обжаловали в судах санкции Совбеза.

Как сообщалось, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе". Их наложили после принятия соответствующего закона.

Впоследствии была обнародована часть списка "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции. Стали известны 44 фамилии подсанкционных.

21 мая Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "воров в законе".