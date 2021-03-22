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22 березня 2021, 13:15 1314

Тимчасовий мер Харкова Терехов розповів про свою близькість з Аваковим

22 березня 2021, 13:15 1314
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Він виконував роль неформального комунікатора від Авакова
Він виконував роль неформального комунікатора від Авакова
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Весь час роботи на посадах заступника міського голови Харкова Геннадія Кернеса Ігор Терехов підтримував зв’язок з Арсеном Аваковим.

Про характер своїх стосунків з міністром внутрішніх справ України та про те, як опинився в команді Кернеса, Ігор Терехов розповів в інтерв’ю виданню Бабель, передає RegioNews.

Розповідаючи про свій перехід від Арсена Авакова на роботу до Геннадія Кернеса в 2010 році, Ігор Терехов згадує, що це відбулося після розмови не стільки з Кернесом, скільки з Аваковим.

На пропозицію Кернеса Терехов відповів: "Не знаю, мені треба подумати. Ми тоді поговорили з Аваковим, який сказав, що ніякої політичної складової нема". І після цього Терехов прийняв пропозицію стати заступником Кернеса.

Терехов також розповів, що часто спілкувався з Аваковом, коли вже працював заступником Кернеса. Так, наприклад, він згадує про телефонну розмову з главою МВС у квітні 2014 року одразу після замаху на Геннадія Кернеса. Також, Ігор Терехов зізнається, що виконував роль неформального комунікатора між Аваковим і Кернесом.

Нагадаємо, що з грудня минулого року Ігор Терехов виконує обов’язки міського голови Харкова, але далеко не всі депутати харківської міської ради вважають, що він посів цю посаду законно.

Раніше соратник Ігора Терехова бізнесмен Павло Фукс в інтерев’ю "Українській правді" прямо сказав, що Терехов весь час підтримував і підтримує тісний зв’язок з Аваковим.

Про збереження відносин Терехова з Аваковим свідчать і таємні візити нинішнього претендента на мерське крісло в Міністерство внутрішніх справ напередодні місцевих виборів 2020 року, що зафіксували журналісти-розслідувачі.

Про тісний характер стосунків між нинішнім главою МВС та тимчасовим мером Харкова Тереховим раніше писало RegioNews в статті Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим.

Кернес Геннадій Арсен Аваков мер Харьків Ігор Терехов

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