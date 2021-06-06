Терехов розповів, як був комунікатором Авакова і міської влади Харкова

Про це в.о. мера розповів в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

За його словами, коли він працював у Харківській ОДА заступником голови Адміністрації Авакова, "ніхто інший як я контактував з Кернесом, тому між нами були певні людські відносини".

"Тому що комусь же потрібно було комунікувати і налагоджувати зв'язок між обласною державною адміністрацією та міською радою, в якій тоді працював Геннадій Адольфович. Тому саме я завжди був комунікатором". - додав Терехов.

Однак тут же Терехов заявив, що не має ніяких партнерських і дружніх відносин з Аваковим.

Нагадаємо, як вже повідомляв RegioNews, раніше в одному з інтерв'ю Терехов заявляв, що продовжував підтримувати відносини з Аваковим і після того, як пішов з його команди працювати в команду Кернеса, незважаючи на конфлікт між Кернесом і Аваковим.

Позачергові вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. Їх призначили після того, як у грудні минулого року помер мер міста Геннадій Кернес.