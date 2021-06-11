08:54  11 червня
В Україні понад 1600 нових COVID-хворих: найбільше в столиці
08:32  11 червня
Реформа СБУ та пенсії: Арахамія розповів про плани "слуг" до кінця року
18:01  11 червня
Окупанти на Донбасі знову вбили захисника України
UA | RU
UA | RU
11 червня 2021, 20:51 243

МВС хоче купити шість літаків "Антонова" та Харківського авіазаводу

11 червня 2021, 20:51 243
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Державна служба надзвичайних ситуацій планує закупити у ДП "Антонов" два літаки Ан-178 і літак Ан-32(П) на 4 млрд грн, ще три – Нацгвардія у Харківського авіазаводу

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ у відповідь на запит Liga.net, передає RegioNews.

У системі МВС закупівлю літаків виробництва ДП" Антонов" планує ДСНС. У ДСНС розроблені проєкти двох постанов Кабінету Міністрів: для закупівлі під держгарантії на 470 млн грн літака Ан-32П; для закупівлі під держгарантії в сумі 3,53 млрд грн двох літаків Ан -178-100Р, - заявили в МВС.

У МВС додали, що наразі у ДСНС працюють над документами для проведення закупівлі.

Крім того, Національна гвардія зацікавлена придбати три літаки Ан-74Т-200А виробництва ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство". Це буде можливо у разі виділення додаткових асигнувань з держбюджету, - підкреслили в МВС.

Довідково. ДП "ХДАВП" - одне з двох серійних літакобудівних підприємств України. Може виробляти літаки Ан-74 і Ан-140. Підприємство має борг 3,7 млрд грн та не підлягає приватизації.

Ан-74 - легкий транспортний літак з реактивними двигунами. Призначений для льодової розвідки та транспортних перевезень. Може бути переобладнаний в вантажний і санітарний літак.

Ан-178 - середній транспортний літак ДП "Антонов". Призначений для транспортування особового складу та вантажів посадковим і парашутним способом. Максимальне навантаження літака - 18 тонн. З вантажем в 16 тонн він здатний пролетіти 1260 км.

Як повідомлялося 2 червня, Кабмін вирішив замовити спеціальний пожежний літак. Уряд планує замовити спеціальний пожежний літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше гасити пожежі.

літак закупівля МВС авіація Завод

Борг Львівського автобусного заводу виставили на аукціон: скільки хочуть отримати
10 червня 2021, 14:06
Харківський "Коксохім" оштрафували на 3,5 мільйона через забруднення повітря
03 червня 2021, 18:11
На Хмельниччині СБУ викрила розкрадання запчастин до військових літаків
01 червня 2021, 15:00
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram