Харківський окружний адмінсуд скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова утретє

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Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративні позови до міськради про визнання протиправним і скасування рішення, що передбачає повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова

Рішення про це оголошено сьогодні в суді, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Визнати протиправним і нечинним пункт 1 рішення Харківської міськради від 24.02.2021 "Про увічнення історичної пам'яті осіб, які брали участь у звільненні від окупантів України". В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити, - йдеться в резолютивній частині рішення, оголошеній у четвер суддею Катериною Севастьяненко.

Повний текст рішення буде складено впродовж 10 днів. На нього може бути подана апеляція.

Ми оскаржували все рішення в цілому, але, власне, перейменування стосувалося тільки п. 1 цього рішення, решта пунктів мали більше технічний характер ... Те, що стосується перейменування, суд рішення в цій частині скасував, - пояснив журналістам один із позивачів, депутат Харківської міськради Ігор Черняк.

Також повідомляється, що в суд не з'явилися юристи Харківської міської ради, незважаючи на неодноразові обіцянки в.о. мера Харкова Ігоря Терехова зберегти проспект Жукова.

Суд скасовує перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Жукова утретє.

Нагадаємо, 19 червня 2019-го Харківська міська рада проголосувала за повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка. 20 червня рішення офіційно оприлюднили. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк. Український інститут національної пам’яті в свою чергу звернувся до ГПУ.

Пізніше мерія програла суди про перейменування проспекту та організувала громадське обговорення для перейменування.

18 грудня 2019-го мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що міськрада в судовому порядку відстоюватиме право назвати проспект Григоренка на честь Жукова. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Харківської міськради та зобов’язав Кабінет міністрів затвердити Єдиний національний реєстр пам'яток Другої світової війни 1939-1945 років.

У харківській мерії вважають, що таке рішення дозволить, зокрема, "увічнити перемогу над нацизмом у Другій світовій війні".

Як повідомлялося, 26 лютого депутати Харківської міськради перейменували проспект Григоренка на честь Жукова.

Натомість Інститут нацпам’яті назвав незаконним перейменування проспекту в Харкові. Рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на маршала Жукова є незаконним і не сприяє консолідації суспільства.

Пізніше, 10 травня в. о. міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті та в подальшому будуть існувати пам'ятник маршалу Георгію Жукову і проспект його імені. "Я хочу, щоб всі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект буде і надалі мати ім'я великого маршала Перемоги", - сказав Терехов. Він також запевнив, що в Харкові відзначати День перемоги саме 9 травня.

Також експерт зазначив, що Терехов давно міг повернути проспекту ім'я Жукова, але вважає за краще маніпулювати харків'янами. Ігор Терехов на темі маршала Жукова заграє з електоратом, але не збирається виконувати свої обіцянки.