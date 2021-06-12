Президент затвердив трирічну Стратегію розвитку правосуддя

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Президент Володимир Зеленський підписав указ №231/2021 про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

У документі окреслено пріоритети вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів", - йдеться у повідомленні.

Також у документі визначено проблеми, які необхідно розв'язати для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя.

Планується провести аудит системи місцевих судів з метою визначення проблем та недоліків її функціонування. Крім того, у стратегії визначена необхідність ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду.

Передбачається, що формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів. Також у документі йдеться про розвиток органів прокуратури та вдосконалення інституту адвокатури.

Стратегія передбачає вдосконалення механізмів перевірки доброчесності суддів Конституційного Суду України та дотримання ними стандартів професійної етики.

Пропонується змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КС, їхньої перевірки на доброчесність та відповідність рівню професійної компетентності з можливим залученням міжнародних експертів", - йдеться у повідомленні.

Планується запровадження механізму захисту суддів Конституційного Суду від політичного та іншого тиску під час ухвалення рішень і висновків.

Згідно з указом, Комісія з питань правової реформи разом з представниками органів центральної та місцевої влади, громадськості та експертів має розробити План дій щодо реалізації даної стратегії.

Раніше повідомлялось, що перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук сподівається, що Верховна Рада може ухвалити закон про реформу Конституційного суду до кінця поточної сесії. Йдеться про законопроєкт №4533.