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11 червня 2021, 15:34 10

Збори суддів КСУ не відбулися – не було кворуму

11 червня 2021, 15:34 10
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні через відсутність кворуму не відбулися збори суддів Конституційного Суду

Про це повідомили в КСУ, передає RegioNews з посиланням на УНН.

(Збори суддів КСУ - ред.) не відбулися через відсутність кворуму, - повідомили в КСУ.

Як повідомлялося, учора шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання.

Раніше стало відомо, що реформа КСУ, яку розгляне Рада, дозволить звільняти суддів КСУ за затягування справ.

судді КСУ блокування збори кворум

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