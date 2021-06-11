Збори суддів КСУ не відбулися – не було кворуму
Сьогодні через відсутність кворуму не відбулися збори суддів Конституційного Суду
Про це повідомили в КСУ, передає RegioNews з посиланням на УНН.
(Збори суддів КСУ - ред.) не відбулися через відсутність кворуму, - повідомили в КСУ.
Як повідомлялося, учора шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання.
Раніше стало відомо, що реформа КСУ, яку розгляне Рада, дозволить звільняти суддів КСУ за затягування справ.
Двох суддів з колегії, яка розглядала "справу Стерненка" в апеляції, відправили у відставкуВсі новини »
10 червня 2021, 14:20Розгляд справи Тупицького у черговий раз відклали
08 червня 2021, 12:49КСУ відклав розгляд справи щодо земельної реформи
03 червня 2021, 16:20
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло