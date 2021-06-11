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11 червня 2021, 19:41 17

У Зеленського відреагували на блокування роботи КСУ

11 червня 2021, 19:41 17
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Фото з відкритих джерел
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Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський відреагував на блокування роботи КСУ частиною його суддів. На його думку, така поведінка суддів КСУ є шантажем

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

Коли найближче оточення, соратники Тупицького вимагають спочатку вирішити питання щодо його статусу, а лише потім затвердити порядок денний - то це вже дійсно виглядає як певний шантаж з боку суддів, які вважають себе прихильниками Тупицького, - сказав Веніславський.

Водночас представник президента вважає, що вже наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи.

Але я переконаний, що з наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи, тому що ситуація, яка зараз склалася, негативно оцінюється практично усіма суддями КСУ, - додав він.

Як повідомлялося, учора шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання.

Сьогодні збори суддів КСУ не відбулися – не було кворуму.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Олександр Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

КСУ Олександр Тупицький блокування Федір Веніславський суддя нардеп

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