У Зеленського відреагували на блокування роботи КСУ
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський відреагував на блокування роботи КСУ частиною його суддів. На його думку, така поведінка суддів КСУ є шантажем
Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.
Коли найближче оточення, соратники Тупицького вимагають спочатку вирішити питання щодо його статусу, а лише потім затвердити порядок денний - то це вже дійсно виглядає як певний шантаж з боку суддів, які вважають себе прихильниками Тупицького, - сказав Веніславський.
Водночас представник президента вважає, що вже наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи.
Але я переконаний, що з наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи, тому що ситуація, яка зараз склалася, негативно оцінюється практично усіма суддями КСУ, - додав він.
Як повідомлялося, учора шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання.
Сьогодні збори суддів КСУ не відбулися – не було кворуму.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Олександр Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.