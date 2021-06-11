У Зеленського відреагували на блокування роботи КСУ

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Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський відреагував на блокування роботи КСУ частиною його суддів. На його думку, така поведінка суддів КСУ є шантажем

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

Коли найближче оточення, соратники Тупицького вимагають спочатку вирішити питання щодо його статусу, а лише потім затвердити порядок денний - то це вже дійсно виглядає як певний шантаж з боку суддів, які вважають себе прихильниками Тупицького, - сказав Веніславський.

Водночас представник президента вважає, що вже наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи.

Але я переконаний, що з наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи, тому що ситуація, яка зараз склалася, негативно оцінюється практично усіма суддями КСУ, - додав він.

Як повідомлялося, учора шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Олександр Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.