Реформа КСУ, яку розгляне Рада, дозволить звільняти суддів КСУ за затягування справ, - Совгиря

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Представниця Верховної Ради в КСУ розкрила деталі реформи Конституційного суду і повідомила, що суддів можна буде звільняти

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря, передає RegioNews.

На запитання, чи можуть у законопроєкті передбачити норми, щоб не було затягування засідань суду, депутатка відповіла заперечно.

Якщо парламент ухвалить законопроєкт про конституційну процедуру, то ні. Тому що ми передбачили там ефективні механізми, які схвалила Венеційська комісія. Наприклад, якщо судді КСУ спробують затягнути процес, то законопроєктом передбачатиметься, що справи будуть потрапляти автоматично до порядку денного засідань КСУ. І якщо суддя буде помічений на тому, що він намагається затягнути цей процес, то до нього можуть бути вжиті заходи дисциплінарного стягнення і покарання як дисциплінарне правопорушення, аж до звільнення з посади, якщо це порушення буде грубим, - сказала Ольга Совгиря.

Як повідомлялося, Разумков стверджує, що нардепи розглянуть закон про реформу КСУ найближчим часом. Йдеться про законопроєкт №4533 про реформу Конституційного суду України.

3 червня КСУ відклав розгляд справи щодо земельної реформи.