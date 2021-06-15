Тупицкий и Касминин участвуют в заседании КСУ дистанционно

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Судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых Президент уволил своим указом, во вторник, 15 июня, принимают участие в заседании суда дистанционно

Об этом сообщил сам Александр Тупицкий в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Я и Касминин участвуем в заседаниях путем дистанционной работы, а именно направления электронными адресами всем судьям своих замечаний, предложений по тем делам, которые есть в производстве Конституционного суда, которые мы изучаем и таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел. Конституционный суд обязан их принимать, рассматривать, голосовать, - сказал он.

По его словам, в будущем он вместе с Касмининым планируют принять онлайн-участие в открытых заседаниях Большой палаты КС.

Мы хотим показать, что суд легитимен, что он разблокирован и работает. И такими коммуникационными способами перебороть непонятные приказы руководства УГО относительно нашего недопуска в суд, то есть они будут ничтожными, - добавил Тупицкий.

Он добавил, что на период его работы в онлайн-формате будет председательствовать на заседаниях КС его заместитель Сергей Головатый.

Тупицкий рассказал Укринформу, что судьи договорились между собой работать в таком режиме после того, как на прошлой неделе шестеро судей отказались участвовать в заседаниях КС и тем самым заблокировали его работу, требуя его и Касминина участия в рассмотрении дел.

Я очень доволен, что суд сегодня возобновил свою работу. Это свидетельствует о том, что мы стали выше своих амбиций. Суд должен работать, - говорит он.

Как сообщалось, 10 июня шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседание.

На следующий день у Зеленского отреагировали на блокирование работы КСУ. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отреагировал на блокирование работы КСУ частью его судей. По его мнению, такое поведение судей КСУ является шантажом.