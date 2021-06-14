Стали известны кандидаты на должность пресс-секретаря Зеленского-СМИ
Офис президента Украины сформировал шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского. Сейчас в нем четыре фамилии
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в офисе президента, передает RegioNews.
По словам собеседника, среди кандидатов - спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров. Другие фамилии пока не называются.
Собеседник отметил, что окончательное решение насчет кандидатуры пресс-секретаря Зеленского ожидается в ближайшее время.
Как сообщалось, еще 14 мая в ОП составили список лиц, которые могут заменить в должности Мендель. Сейчас проводят собеседования с потенциальными кандидатами.
Ранее, 30 апреля пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении.
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