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14 червня 2021, 17:36 471

Зеленський пригрозив чиновникам звільненням за заборгованість перед лікарями

14 червня 2021, 17:36 471
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Фото www.president.gov.ua
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На сьогоднішній нараді в офісі президента Володимира Зеленського глава Міністерство охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про заборгованість перед лікарями за квітень-травень. Глава держави пригрозив звільненнями

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби президента.

Ця ситуація неприпустима для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі - на передовій боротьби з пандемією, - наголосив Зеленський.

Глава держави зажадав персональної відповідальності чиновників за невиплати заробітних плат лікарям, аж до звільнення.

Зеленський поставив Ляшку та прем'єр-міністру Денису Шмигалю завдання у найкоротший термін ліквідувати заборгованість.

Як повідомлялося 10 червня, на Хмельниччині медики готуються до страйку через невиплату "ковідних” коштів. Працівники Славутської міської лікарні Хмельницької області недоотримали більше трьох мільйонів гривень за роботу із хворими на COVID-19.

Раніше, у квітні, стало відомо, що на Буковині медиків змушували страхуватися за рахунок власних зарплат. Їм пропонували підписати відповідні заяви.

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