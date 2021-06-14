В. о. голови Держслужби морського та річкового транспорту Глазков іде у відставку

Про це в.о. голови Морадміністрації Глазков написав у Facebook у понеділок, передає RegioNews.

Деякі новопризначені посадовці заявляють, що мене дуже складно прибрати з тієї посади, яку я займаю, при цьому навіть не спробувавши мене запитати, чи готовий я з ними працювати. Тому хочу оголосити своє рішення: незважаючи на те, що моє бажання працювати на благо держави не зменшилося, я приймаю рішення подати заяву про відставку і піти із займаної посади, - написав він.

Перший заступник голови Морадміністрації Андрій Глазков виконує обов'язки керівника відомства з жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, 10 червня двох суддів з колегії, яка розглядала "справу Стерненка" в апеляції, відправили у відставку. Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб і Вадим Прібилов подали заяви про звільнення з посади. Вища рада правосуддя відправила їх у відставку.