16:22  10 червня
Шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання - ЗМІ
12:45  10 червня
У Мелітополі через зливи підтопило будинки
18:25  10 червня
На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
10 червня 2021, 19:04 1

Перша країна ЄС визнала українські свідоцтва про COVID-вакцинацію

10 червня 2021, 19:04 1
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна й Угорщина домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твітері, передає RegioNews.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення, - написав Кулеба.

Як повідомлялося, у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію за потреби можуть отримати громадяни, яких щепили двома дозами COVID-вакцини.

Також стало відомо, що імунізація вакциною "Спутник V" не дає права в'їзду в Україну. Держприкордонслужба просить громадян врахувати інформацію від МОЗ щодо оформлення документів про вакцинацію, зокрема щодо вакцинації проти COVID-19 препаратами, включеними ВООЗ до переліку дозволених.

Угорщина Дмитро Кулеба свідоцтво документ вакцинація

Радуцький закликає нардепів-мажоритарників тиснути на голів ОТГ і вимагати вакцинації населення
10 червня 2021, 16:51
У Києві з наступного тижня розпочнеться COVID-вакцинація держслужбовців
10 червня 2021, 16:50
Головний санлікар пояснив, чи змішуватимуть в Україні COVID-вакцини
10 червня 2021, 13:46
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua