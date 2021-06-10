Перша країна ЄС визнала українські свідоцтва про COVID-вакцинацію

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Україна й Угорщина домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твітері, передає RegioNews.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення, - написав Кулеба.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Як повідомлялося, у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію за потреби можуть отримати громадяни, яких щепили двома дозами COVID-вакцини.

Також стало відомо, що імунізація вакциною "Спутник V" не дає права в'їзду в Україну. Держприкордонслужба просить громадян врахувати інформацію від МОЗ щодо оформлення документів про вакцинацію, зокрема щодо вакцинації проти COVID-19 препаратами, включеними ВООЗ до переліку дозволених.