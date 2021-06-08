Україна отримає від США майже один мільйон доз COVID-вакцини

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В якості гуманітарної допомоги Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусної інфекції

Як передає RegioNews, про це інформували у пресслужбі Офісу президента.

Зазначається, що питання надання вакцин було підняте в ході телефонної розмови Володимира Зеленського з американським президентом Джо Байденом. Так, Зеленський подякував голові Білого дому за рішення поділитися вакцинами з Україною, щоб подолати пандемію коронавірусу.

Це збереже життя багатьох українців. США укотре підтвердили відданість стратегічному партнерству з Україною", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 26 травня літак із 500 тисячами доз вакцини CoronaVac прибув в Україну.

Також повідомлялось, що Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету.