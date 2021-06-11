Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба

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Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля. Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты, - заявил он.

По словам Кулебы, помимо встречи с Джо Байденом запланированы и другие мероприятия.

Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий, - добавил он.

Глава украинского МИД добавил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.

Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями, - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, 7 июня Байден и Зеленский пообщались по телефону. Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, в том числе о визите в Белый дом этим летом.

На следующий день в Офисе президента рассказали, что в США заверили, что стремления Украины относительно вступления в НАТО будут учтены.