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08 червня 2021, 09:42 18

У США запевнили, що прагнення України щодо вступу в НАТО будуть враховані

08 червня 2021, 09:42 18
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Фото: з відкритих джерел
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Американський президент Джо Байден запевнив президента Володимира Зеленського, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО

Як передає RegioNews, про це розповіли в Офісі президента.

Так, зазначається, що під час телефонної розмови президентів Зеленського та Байдена, перший наголосив на "важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".

Він (Байден - ред.) запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Зеленський закликав пришвидшити вступ України до НАТО. Країна знаходиться в небезпеці, через це потрібно негайно вирішувати питання вступу України до НАТО.

Україна Володимир Зеленський НАТО стратегія президент

 
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