15 членів Вінницького "Голосу" заявили про вихід із партії

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У Вінниці частина членів місцевого осередку партії "Голос" заявила про вихід із політсили

Про це повідомляється у Facebook-сторінці "Голос.Вінниця", а також на сайті партії "Голос", передає RegioNews.

Відомо, що колективну заяву про вихід підписали 15 членів партії. Вони заявили, що виступають проти узурпації влади з боку керівництва, кулуарних перемовин із Офісом президента та виключення Сергія Притули із політради "Голосу”.

Водночас у керівництві партії заявили, що заяви у вигляді скан-копій надійшли від 15 людей з Вінницького осередку.

Там стверджують, що заяв від очільників цього осередку не надходило, а загалом Вінницька територіальна організація партії нараховує 29 членів.

Нагадаємо, 7 червня Сергій Притула заявив про свій вихід із партії "Голос", від якої він балотувався під час місцевих виборів на посаду мера Києва.

Також повідомлялось, що Чернівецький обласний осередок партії "Голос" просить виключити із членів політсили Кіру Рудик.