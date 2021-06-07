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07 червня 2021, 10:23 265

Сергій Притула заявив про свій вихід із партії "Голос"

07 червня 2021, 10:23 265
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Фото: із відкритих джерел
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Український політик та шоумен Сергій Притула заявив про вихід із політичної партії “Голос”, від якої він балотувався під час місцевих виборів на посаду мера Києва

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос”. Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення”, - заявив Притула.

Він стверджує, що хоче "відвести негатив” від регаональних осередків партії, і заявив, що "партійні "верхи” не чують "низів”, і ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд "Голосу” по всій Україні”.

За словами шоумена, обласні та міські осередки партії не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва.

І, на мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва... Депутатам місцевих рад бажаю сумлінно допрацювати свою каденцію у своїх містах та ОТГ”, - написав політик.

Він натякнув про голосування деяких членів фракції у Верховній Раді, яке йде врозріз із бажанням виборців і передвиборчими обіцянками. За словами Сергія Притули, у такому випадку керівництво мало би "очистити партійні ряди, публічно засудити дії депутата тощо".

Відсутність реакції на "зашкварні" голосування депутатів, на думку Притули, означають погодження такої поведінки. Він заявив, що партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із "Голосу".

І, надалі, супутників по тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше. Про свої наступні плани у політичній царині я, в обов’язковому порядку, повідомлю на своїх офіційних ресурсах”, - зазначив Притула.

Нагадаємо, раніше Притула вперше прокоментував ситуацію щодо виходу зі складу керівників "Голосу".

Голос Сергій Притула партія звільнення заява політика

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