Мер Рівного вибачився за свою заяву про виселення ромів

Фото: із відкритих джерел

Мер Рівного Олександр Третяк попросив вибачення за своє висловлювання щодо представників національних меншин і пояснив, що його емоційна реакція викликана численними скаргами мешканців міста на дії ромів

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Вчора на запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у нашому місті відповів досить емоційно за що хочу попросити вибачення. Така моя реакція викликана численними скаргами рівнян, зокрема петицією на сайті міської ради”, - написав мер Рівного.

Він заявив, що на території громади "склалася складна ситуація з протиправними діями різних осіб, що займаються жебракуванням та іншими протиправними діями, що порушують правила громадського порядку”.

Зі слів міського голови, спроби правоохоронців боротися з такими діями не приносять результату.

Справа не в тому, що ми маємо упереджене ставлення до осіб певної національності, а справа у порушеннях Кримінального кодексу конкретними громадянами, незалежно від їх етнічного походження. Тому кожного, хто буде порушувати Закон, чекатиме покарання. Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні і мають не лише однакові права, але й однакові обов‘язки вести себе по-людськи”, - додав Третяк.

Він зазначив, що Рівне відкрите для всіх, але його обов’язок, як міського голови, якого обрали для захисту інтересів рівнян, обов'язково захищати мешканців громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Рівного пригрозив "упакувати ромів в автобус" і вивезти на Закарпаття.