12:11  09 червня
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину
13:58  09 червня
В Україні хочуть продовжити карантин на усе літо
17:59  09 червня
Штаб ООС про ситуацію на Донбасі: два обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
09 червня 2021, 19:02 3

Чернівецький обласний осередок партії "Голос" просить виключити із членів політсили Кіру Рудик

09 червня 2021, 19:02 3
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чернівецький осередок "Голосу" заявив про узурпацію та зловживання владою всередині партії і просить про виключення голови партії Кіри Рудик із партії

Про це йдеться у рішенні Ради Чернівецького осередку "Голосу", текст якого оприлюднили у Facebook.

У заяві йдеться, що упродовж 2020 року, після обрання Кіри Рудик головою партії, політсила "Голос" "відходить від тих демократичних та ліберальних цінностей, які були закладені засновниками партії".

Влітку 2020 року, за ініціативи Кіри Рудик, під час з'їзду було змінено Статут партії, чим значно розширювалися повноваження голови партії. Як результат, ця людина самостійно контролює всі політичні, адміністративні, кадрові та фінансові ресурси, ухвалюючи одноосібні рішення. Такий крок позиціонували як тимчасовий "на 3 місяці, щоб пройти місцеві вибори”. Коли ж після виборів партійці попросили повернути стару редакцію Статуту, це питання було заблоковано Кірою Рудик, яка з того часу не проводила зборів політради. Надалі це дозволило Кірі Рудик взяти всі керівні органи під контроль, усунувши тих, хто міг становити конкуренцію та запобігти узурпації та зловживанням, – йдеться у дописі.

Також у Чернівецькому осередку партії заявили про кулуарні перемовини з Офісом президента України та політичною партією "Слуга народу" і про неправомірні "чистки" у рядах партії.

Спочатку з Політради було виключено Сергій Притулу, далі про загрозу виключення повідомили 6 депутатів фракції "Голос", які оприлюднили позицію щодо потреби зміни статуту та проведення з’їзду, далі почали усувати голів ТОП, які підтримали заклик проведення з’їзду: Дніпропетровської, Чернівецької, Херсонської. Натомість на позицію нових керівників Політрада за поданням Кіри Рудик затверджує технічних та залежних осіб – помічників Кіри Рудик чи депутатів Київської міської ради, тобто представників осередку, який очолює Кіра Рудик, – зазначається в рішенні.

Рішення було ухвалене членами Ради Чернівецької територіальної організації "Голосу" 9 червня 2021 року.

Як повідомлялося, 7 червня Сергій Притула заявив про свій вихід із партії "Голос". Український політик та шоумен Сергій Притула заявив про вихід із політичної партії "Голос”, від якої він балотувався під час місцевих виборів на посаду мера Києва.

31 травня голова партії "Голос" Кіра Рудик повідомила, що"Голос" планує провести з'їзд у липні.

Голос партія рішення Чернівці Буковина Кіра Рудик виключення

Не здивовані: у "Голосі” відреагували на рішення Притули покинути партію
07 червня 2021, 11:28
Під офісом київської "Свободи" трапилася штовханина між прихильниками політсили і пікетувальниками
02 червня 2021, 11:13
На Буковині звільнили з посади обласну прокурорку, - ЗМІ
31 травня 2021, 14:22
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram