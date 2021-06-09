Чернівецький обласний осередок партії "Голос" просить виключити із членів політсили Кіру Рудик

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Чернівецький осередок "Голосу" заявив про узурпацію та зловживання владою всередині партії і просить про виключення голови партії Кіри Рудик із партії

Про це йдеться у рішенні Ради Чернівецького осередку "Голосу", текст якого оприлюднили у Facebook.

У заяві йдеться, що упродовж 2020 року, після обрання Кіри Рудик головою партії, політсила "Голос" "відходить від тих демократичних та ліберальних цінностей, які були закладені засновниками партії".

Влітку 2020 року, за ініціативи Кіри Рудик, під час з'їзду було змінено Статут партії, чим значно розширювалися повноваження голови партії. Як результат, ця людина самостійно контролює всі політичні, адміністративні, кадрові та фінансові ресурси, ухвалюючи одноосібні рішення. Такий крок позиціонували як тимчасовий "на 3 місяці, щоб пройти місцеві вибори”. Коли ж після виборів партійці попросили повернути стару редакцію Статуту, це питання було заблоковано Кірою Рудик, яка з того часу не проводила зборів політради. Надалі це дозволило Кірі Рудик взяти всі керівні органи під контроль, усунувши тих, хто міг становити конкуренцію та запобігти узурпації та зловживанням, – йдеться у дописі.

Також у Чернівецькому осередку партії заявили про кулуарні перемовини з Офісом президента України та політичною партією "Слуга народу" і про неправомірні "чистки" у рядах партії.

Спочатку з Політради було виключено Сергій Притулу, далі про загрозу виключення повідомили 6 депутатів фракції "Голос", які оприлюднили позицію щодо потреби зміни статуту та проведення з’їзду, далі почали усувати голів ТОП, які підтримали заклик проведення з’їзду: Дніпропетровської, Чернівецької, Херсонської. Натомість на позицію нових керівників Політрада за поданням Кіри Рудик затверджує технічних та залежних осіб – помічників Кіри Рудик чи депутатів Київської міської ради, тобто представників осередку, який очолює Кіра Рудик, – зазначається в рішенні.

Рішення було ухвалене членами Ради Чернівецької територіальної організації "Голосу" 9 червня 2021 року.

Як повідомлялося, 7 червня Сергій Притула заявив про свій вихід із партії "Голос". Український політик та шоумен Сергій Притула заявив про вихід із політичної партії "Голос”, від якої він балотувався під час місцевих виборів на посаду мера Києва.

31 травня голова партії "Голос" Кіра Рудик повідомила, що"Голос" планує провести з'їзд у липні.