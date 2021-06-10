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10 червня 2021, 17:32 267

На Вінниччині з лікарні викрали трубу, по якій постачався кисень до апаратів ШВЛ

10 червня 2021, 17:32 267
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Фото: Нацполіція
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У місті Жмеринка Вінницької області працівники поліції затримали підлітків, які 8 червня з будівлі  міської лікарні викрали мідну трубу

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Вінницької області, передає RegioNews.

Відомо, що по ній надходив кисень хворим, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Трубу неповнолітні продали місцевому жителю.

Зловмисників поліцейські встановили за допомогою системи відеонагляду "Безпечне місто”. Ними виявились місцеві жителі віком 13 та 16 років. Неповнолітніх поліцейські опитали в присутності їх батьків. Отримані від продажу труби кошти підлітки витратили на власні потреби”, - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що під час демонтажу труба не була під тиском кисню, тому ні підлітки, ні пацієнти лікарні не постраждали. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Враховуючи те, що за такого роду злочин кримінальна відповідальність настає з 14 років, до меншого правопорушника будуть вжиті заходи виховного впливу. З відповідним клопотанням слідчий звертатиметься до суду”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, в Умані викрили незаконну приватизацію землі поблизу центру паломництва хасидів.

крадіжка кримінальна справа Вінницька область ШВЛ лікарня

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