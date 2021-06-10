15 членов Винницкого "Голоса" заявили о выходе из партии

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В Виннице часть членов местной организации партии "Голос" заявила о выходе из политсилы

Об этом сообщается в Facebook-странице "Голос.Винница", а также на сайте партии "Голос", передает RegioNews.

Известно, что коллективное заявление о выходе подписали 15 членов партии. Они заявили, что выступают против узурпации власти со стороны руководства, кулуарных переговоров с Офисом президента и исключения Сергея Притулы из политсовета "Голоса".

В то же время, в руководстве партии заявили, что заявления в виде скан-копий поступили от 15 человек с Винницкой организации.

Там утверждают, что заявлений от руководителей этой организации не поступало, а всего Винницкая территориальная организация партии насчитывает 29 членов.

Напомним, 7 июня Сергей Притула заявил о своем выходе из партии "Голос", от которой он баллотировался во время местных выборов на пост мэра Киева.

Также сообщалось, что Черновицкая областная ячейка партии "Голос" просит исключить из членов политсилы Киру Рудык.