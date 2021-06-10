16:22  10 июня
Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
18:25  10 июня
На Донбассе шесть обстрелов с запрещенного оружия, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 19:28 5

15 членов Винницкого "Голоса" заявили о выходе из партии

10 июня 2021, 19:28 5
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Виннице часть членов местной организации партии "Голос" заявила о выходе из политсилы

Об этом сообщается в Facebook-странице "Голос.Винница", а также на сайте партии "Голос", передает RegioNews.

Известно, что коллективное заявление о выходе подписали 15 членов партии. Они заявили, что выступают против узурпации власти со стороны руководства, кулуарных переговоров с Офисом президента и исключения Сергея Притулы из политсовета "Голоса".

В то же время, в руководстве партии заявили, что заявления в виде скан-копий поступили от 15 человек с Винницкой организации.

Там утверждают, что заявлений от руководителей этой организации не поступало, а всего Винницкая территориальная организация партии насчитывает 29 членов.

Напомним, 7 июня Сергей Притула заявил о своем выходе из партии "Голос", от которой он баллотировался во время местных выборов на пост мэра Киева.

Также сообщалось, что Черновицкая областная ячейка партии "Голос" просит исключить из членов политсилы Киру Рудык.

заявление партия конфликт Винницкая область Голос

На Виннитчине из больницы похитили трубу, по которой поставлялся кислород к аппаратам ИВЛ
10 июня 2021, 17:32
Стали известны представители "Голоса" и "Батькивщины" в ВСК, которая будет расследовать "дело вагнеровцев"
10 июня 2021, 17:11
Мэр Ровно извинился за свое заявление о выселении ромов
10 июня 2021, 17:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua