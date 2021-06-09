Четыре телеканала не соблюдают языковые квоты в вечернем прайме, - языковой обмудсмен

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У Уполномоченного по защите украинского языка заявили о несоблюдении четырьмя общенациональными телеканалами - «Украина», «1+1», «Интер» и «ICTV» - в вечерний прайм-тайм требований обязательного объема вещания на государственном языке

Это показали результаты мониторинга Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка, обнародованные в Facebook, сообщает RegioNews.

Как отмечается, Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка осуществил оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов с 17 по 23 мая: "ICTV", "1+1", "Интер" и "Украина".

Общая продолжительность передач и фильмов в общем недельном объеме вещания телеканала "Украина" составила 79,8% (в т. ч. на государственном языке – 55,8%, на негосударственном – 24%), продолжительность рекламы (в т. ч. анонсов) – 20,2%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 69,9% (менее 75%), - говорится в сообщении.

Сообщается также, что на телеканале "1+1" общая продолжительность передач и фильмов на государственном языке – 54,8%, негосударственном – 22,5%. Продолжительность рекламы – 22,7%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 70,9% (менее 75%).

В вечернем вещании телеканала "Интер" – продолжительность передач и фильмов на государственном языке составляет 57,8%, негосударственном - 21,5%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 72,9% (менее 75%).

Общая продолжительность передач и фильмов в общем недельном объеме вещания телеканала "ICTV" составляет 79,4% (в т. ч. на государственном языке – 63,7%, на негосударственном – 15,7%), продолжительность рекламы (в т. ч. анонсов) – 20,6%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 80,2% (более 75%).

Результаты мониторинга в соответствии с действующим законодательством Украины переданы Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер.

Там также отметили, что реальная доля украинского в телевизионных эфирах еще намного меньше, ведь до 2024 года действуют переходные положения Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которым передача считается выполненной на украинском языке даже тогда, когда в ней украинском говорят только ведущие (дикторы).

В Секретариате напомнили, что согласно ч. 2 ст. 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании”, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания, которые в соответствии с лицензиями осуществляют эфирное и/или многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи и/или фильмы, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75 процентов от общей продолжительности передач и/или фильмов в промежутке времени между 18.00 и 22.00, а не от общей продолжительности контента.

Как сообщалось, чиновники нарушают языковой закон: к языковому обмудсмену поступила уже почти сотня жалоб. В 2021 году уполномоченный по защите государственного языка получил 1 357 сообщений граждан о нарушении языкового закона, почти 100 из них - о нарушении представителями органов госвласти и местного самоуправления.