11:47  25 травня
НАЗК скерувало до суду протоколи на двох нардепів з ОПЗЖ
13:49  25 травня
Зеленський пропонує Раді збільшити чисельність ЗСУ
08:11  25 травня
Доба в ООС: бойовики застосували ракетний комплекс проти мирних мешканців
UA | RU
UA | RU
25 травня 2021, 13:20 226

Владники порушують мовний закон: до мовного обмудсмена надійшла вже майже сотня скарг

25 травня 2021, 13:20 226
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

2021 року уповноважений із захисту державної мови отримав 1 357 повідомлень громадян про порушення мовного закону, майже 100 із них - про порушення представниками органів держвлади та місцевого самоврядування

Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена, передає RegioNews.

Загалом із початку року до уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1 357 повідомлень громадян про порушення мовного закону. Продовжує зростати кількість скарг про порушення закону представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. Лише за останній місяць таких скарг надійшло 25, загалом із початку року – майже 100, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аналіз даних про порушення прав громадян на отримання інформації та послуг українською мовою показав, що після ослаблення жорстких карантинних обмежень зросла кількість звернень і скарг громадян про порушення закону у сфері обслуговування.

Як повідомлялося, від 16 січня сфера послуг перейшла виключно на українську мову. Документ передбачає, що всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, будуть зобов'язані обслуговувати споживачів українською мовою.

У лютому повідомлялося, що в Одесі чиновників мерії вчитимуть української мови. Вже сформували першу групу.

20 травня Миколаївські депутати не змогли позбавити російську мову статусу регіональної. У Миколаєві депутати міської ради не змогли скасувати статус російської мови, як другої регіональної у місті, для цього їм не вистачило голосів.

мова Омбудсмен скарга закон порушення влада

Справа книги про Стуса: Медведчук не оскаржив рішення апеляційного суду
17 травня 2021, 20:27
В Україні до 30-ї річниці Незалежності планують розробити новий закон про гімн і прапор
17 травня 2021, 15:54
На Закарпатті розшукують провокаторів: закликали до агресії проти угорців
03 травня 2021, 11:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram