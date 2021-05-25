Владники порушують мовний закон: до мовного обмудсмена надійшла вже майже сотня скарг

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2021 року уповноважений із захисту державної мови отримав 1 357 повідомлень громадян про порушення мовного закону, майже 100 із них - про порушення представниками органів держвлади та місцевого самоврядування

Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена, передає RegioNews.

Загалом із початку року до уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1 357 повідомлень громадян про порушення мовного закону. Продовжує зростати кількість скарг про порушення закону представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. Лише за останній місяць таких скарг надійшло 25, загалом із початку року – майже 100, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аналіз даних про порушення прав громадян на отримання інформації та послуг українською мовою показав, що після ослаблення жорстких карантинних обмежень зросла кількість звернень і скарг громадян про порушення закону у сфері обслуговування.

Як повідомлялося, від 16 січня сфера послуг перейшла виключно на українську мову. Документ передбачає, що всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, будуть зобов'язані обслуговувати споживачів українською мовою.

У лютому повідомлялося, що в Одесі чиновників мерії вчитимуть української мови. Вже сформували першу групу.

20 травня Миколаївські депутати не змогли позбавити російську мову статусу регіональної. У Миколаєві депутати міської ради не змогли скасувати статус російської мови, як другої регіональної у місті, для цього їм не вистачило голосів.