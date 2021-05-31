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31 травня 2021, 19:47 363

За два роки на Луганщині російську мову позбавили статусу регіональної вісім місцевих рад

31 травня 2021, 19:47 363
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Фото з відкритих джерел
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Наведено перелік органів місцевого самоврядування Луганської області, які за останні кілька років скасували ухвалені ними рішення про статус російської мови як регіональної

Перелік надала Луганська обласна прокуратура у відповідь на запит Радіо Свобода, передає RegioNews.

Місцеві ради ухвалювали рішення про регіональний статус російської мови, спираючись на закон "Про засади державної мовної політики” від 2012 року ("закон Колесніченка-Ківалова”), що його було визнано неконституційним.

Відповідні рішення, за даними Луганської обласної прокуратури, скасували:

Михайлівська сільська рада (рішення від 21 листопада 2019 року);
Голубівська сільська рада (рішення від 26 вересня 2019 року);
Єпіфанівська сільська рада (рішення від 3 жовтня 2019 року);
Макеївська сільська рада (рішення від 4 листопада 2019 року);
Новомикільська сільська рада (рішення від 7 листопада 2019 року);
Нововодянська сільська рада (рішення від 1 жовтня 2019 року);
Старобільська міська рада (рішення від 11 грудня 2020 року);
Рубіжанська міська рада (рішення від 13 січня 2021 року).

Водночас, у прокуратури немає даних, чи досі чинне рішення Луганської обласної ради про надання статусу регіональної російській мові.

Як повідомлялося, прокуратура оскаржує у суді регіональний статус російської мови у Миколаєві.

мова Луганська область прокуратура статус регіональна

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