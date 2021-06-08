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08 червня 2021, 17:13 938

Стало відомо, мери яких міст України отримують найвищу зарплату

08 червня 2021, 17:13 938
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Фото: із відкритих джерел
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Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк отримує найвищу зарплату серед мерів обласних центрів, яка складає 114 тисяч гривень щомісяця

Про це повідомляє Громадський рух "Чесно", передає RegioNews.

Найменша зарплата у мера Херсона Ігоря Колихаєва, яка складає 15 тисяч гривень.

Також серед керівників міст, які отримують найбільші зарплати:

  • мер Луцька Ігор Поліщук (77 тисяч гривень);
  • мер Кропивницького Андрій Райкович (73 тисячі);
  • мер Хмельницького Олександр Симчишин (64 тисячі);
  • мер Чернігова Владислав Атрошенко (63 тисячі);
  • мер Рівного Олександр Третяк (62 тисячі);
  • мер Києва Віталій Кличко (60 тисяч).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепи хочуть прив'язати прожитковий мінімум до середньої зарплати.

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