Стало відомо, мери яких міст України отримують найвищу зарплату
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк отримує найвищу зарплату серед мерів обласних центрів, яка складає 114 тисяч гривень щомісяця
Про це повідомляє Громадський рух "Чесно", передає RegioNews.
Найменша зарплата у мера Херсона Ігоря Колихаєва, яка складає 15 тисяч гривень.
Також серед керівників міст, які отримують найбільші зарплати:
- мер Луцька Ігор Поліщук (77 тисяч гривень);
- мер Кропивницького Андрій Райкович (73 тисячі);
- мер Хмельницького Олександр Симчишин (64 тисячі);
- мер Чернігова Владислав Атрошенко (63 тисячі);
- мер Рівного Олександр Третяк (62 тисячі);
- мер Києва Віталій Кличко (60 тисяч).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепи хочуть прив'язати прожитковий мінімум до середньої зарплати.
В Україні хочуть у декілька разів підвищити екологічний податокВсі новини »
07 червня 2021, 17:42У КВУ розповіли, хто зі "слуг" мільйонерів орендує житло за бюджетні кошти
07 червня 2021, 12:01У Мінсоцполітики планують підвищення пенсій військовослужбовцям
04 червня 2021, 13:04
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти