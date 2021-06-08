Стало известно, мэры каких городов Украины получают самую высокую зарплату

04 июня 2021

Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги

Судя по декларациям одесских медицинских чиновников, 2020 год, когда в связи с пандемией весь мир экономил, а бизнес сводил концы с концами, стал для таких госслужащих особенно прибыльным