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08 июня 2021, 17:13 964

Стало известно, мэры каких городов Украины получают самую высокую зарплату

08 июня 2021, 17:13 964
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Фото: из открытых источников
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Городской голова Запорожья Владимир Буряк получает самую высокую зарплату среди мэров областных центров, которая составляет 114 тысяч гривен ежемесячно

Об этом сообщает Общественное движение "Честно", передает RegioNews.

Наименьшая зарплата у мэра Херсона Игоря Колихаева, которая составляет 15 тысяч гривен.

Также среди руководителей городов, которые получают самые большие зарплаты:

  • мэр Луцка Игорь Полищук (77 тысяч гривен);
  • мэр Кропивницкого Андрей Райкович (73 тысячи);
  • мэр Хмельницкого Александр Симчишин (64 тысячи);
  • мэр Чернигова Владислав Атрошенко (63 тысячи);
  • мэр Ровно Александр Третьяк (62 тысячи);
  • мэр Киева Виталий Кличко (60 тысяч).

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы хотят привязать прожиточный минимум к средней зарплате.

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