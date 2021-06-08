Стало известно, мэры каких городов Украины получают самую высокую зарплату
Городской голова Запорожья Владимир Буряк получает самую высокую зарплату среди мэров областных центров, которая составляет 114 тысяч гривен ежемесячно
Об этом сообщает Общественное движение "Честно", передает RegioNews.
Наименьшая зарплата у мэра Херсона Игоря Колихаева, которая составляет 15 тысяч гривен.
Также среди руководителей городов, которые получают самые большие зарплаты:
- мэр Луцка Игорь Полищук (77 тысяч гривен);
- мэр Кропивницкого Андрей Райкович (73 тысячи);
- мэр Хмельницкого Александр Симчишин (64 тысячи);
- мэр Чернигова Владислав Атрошенко (63 тысячи);
- мэр Ровно Александр Третьяк (62 тысячи);
- мэр Киева Виталий Кличко (60 тысяч).
Напомним, ранее сообщалось, что нардепы хотят привязать прожиточный минимум к средней зарплате.
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