В Україні хочуть у декілька разів підвищити екологічний податок

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Згідно з законопроєктом, що вносить зміни до Податкового кодексу (так званим «антиахметівським"), планується збільшити також і екологічний податок – за викиди вуглецю доведеться заплатити втричі більше

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає RegioNews.

Екоподаток, нагадують у відомстві, – обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі.

Наразі ставка екологічного податку на викиди СО2 в Україні є однією з найнижчих у світі. Для порівняння наводять приклад Польщі, яка встановлює мінімальну ставку в Європі, у розмірі 1 євро/т, а в нашій державі – лише 10 грн за тонну.

Законопроєктом №5600 ставку планують підвищити втричі, майже до польского рівня – до 30 грн/т. Від цих змін очікується отримати додаткові 2,1 млрд грн.

Також збільшиться ставка екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти в 1,6 рази. У подальшому поступово у 8 разів до 2029 року. Додатковий ресурс надходжень у державний і місцевий бюджети - 100 млн грн.

Крім цього планується втричі збільшити податок за відходи для підприємств гірничої промисловості: з 0,49 грн до 1,5 грн/тонну. Додатковий ресурс надходжень - 300 млн грн.

Екологічний податок, за винятком податку з радіоактивних відходів, ділиться так: частка держави становить 45%, місцевої влади – 55%.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила "податок на Google".

Раніше повідомлялося, що експосадовцям податкової загрожує до 10 років ув‘язнення за фінансові махінації. Дії зловмисників кваліфіковані одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.