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07 червня 2021, 17:42 472

В Україні хочуть у декілька разів підвищити екологічний податок

07 червня 2021, 17:42 472
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Фото з відкритих джерел
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Згідно з законопроєктом, що вносить зміни до Податкового кодексу (так званим «антиахметівським"), планується збільшити також і екологічний податок – за викиди вуглецю доведеться заплатити втричі більше

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає RegioNews.

Екоподаток, нагадують у відомстві, – обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі.

Наразі ставка екологічного податку на викиди СО2 в Україні є однією з найнижчих у світі. Для порівняння наводять приклад Польщі, яка встановлює мінімальну ставку в Європі, у розмірі 1 євро/т, а в нашій державі – лише 10 грн за тонну.

Законопроєктом №5600 ставку планують підвищити втричі, майже до польского рівня – до 30 грн/т. Від цих змін очікується отримати додаткові 2,1 млрд грн.

Також збільшиться ставка екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти в 1,6 рази. У подальшому поступово у 8 разів до 2029 року. Додатковий ресурс надходжень у державний і місцевий бюджети - 100 млн грн.

Крім цього планується втричі збільшити податок за відходи для підприємств гірничої промисловості: з 0,49 грн до 1,5 грн/тонну. Додатковий ресурс надходжень - 300 млн грн.

Екологічний податок, за винятком податку з радіоактивних відходів, ділиться так: частка держави становить 45%, місцевої влади – 55%.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила "податок на Google".

Раніше повідомлялося, що експосадовцям податкової загрожує до 10 років ув‘язнення за фінансові махінації. Дії зловмисників кваліфіковані одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

податки екологія викид забруднення бюджет підприємство

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