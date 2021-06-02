Нардепи хочуть прив'язати прожитковий мінімум до середньої зарплати

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У Верховній Раді прийняли за основу законопроєкт №3515, згідно з яким в Україні можуть встановити єдиний прожитковий мінімум, прив'язаний до 40% середньої зарплати по країні

Як передає RegioNews, про це стало відомо під час трансляції засідання Ради.

Згідно з новим законом, прожитковий мінімум - це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству. Визначатиметься він у розрахунку на одну особу.

Так, прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

Відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має становити не менше: 40% у 2021 році та з підвищенням на 1% кожного року до 2031.

Окрім того, передбачається, що орган виконавчої влади, що забезпечує систематичне дослідження витрат домогосподарств, для спостереження за динамікою рівня життя в Україні повинен проводити опитування домогосподарств щодо фактичних витрат на продукти харчування, непродуктові товари, послуги, догляд за дітьми та відсоткового розміру заощаджень у структурі витрат домогосподарств.

Раніше повідомлялось, що у парламент внесли законопроєкт щодо підвищення пенсійного віку для українців.