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07 червня 2021, 12:01 996

У КВУ розповіли, хто зі "слуг" мільйонерів орендує житло за бюджетні кошти

07 червня 2021, 12:01 996
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Фото: depositphotos.com
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У Комітеті виборців проаналізували декларації народних депутатів, які отримують бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі КВУ.

За даними КВУ, серед депутатів-мільйонерів найбільше представників фракції "Слуга Народу" (67 осіб). Значно менша кількість серед депутатів інших політичних сил. Так, по 4 депутати-мільйонери, які орендують житло, входять до складу груп "За майбутнє" та "Довіра", 2 депутати - позафракційні, 2 - члени ЄС, 1 - "Батьківщини", 1 - "ОПЗЖ".

Серед найбагатших депутатів, які отримують бюджетні кошти на оренду житла:

  • Олег Воронько, "Слуга народу", задекларував 129 млн. грн;
  • Сергій Магера, позафракційний, 25,5 млн. грн;
  • Остап Шипайшло, "Слуга народу", 22,5 млн;
  • Олександр Трухін, "Слуга народу", 20,9 млн;
  • Анатолій Урбанський, "За майбутнє", 19,8 млн;
  • Олександр Пономарьов, ОПЗЖ, 19,3 млн;
  • Олег Мейдич, "Батьківщина", 14 млн;
  • Валерій Лунченко, "Довіра", 12,8 млн;
  • Степан Чернявський, "Слуга народу", 11,5 млн;
  • Павло Павліш, "Слуга народу", 10,8 млн.

"Верховній Раді варто відмовитися від практики виплати коштів для народних депутатів на оренду житла. Абсолютна більшість депутатів, які отримують такі кошти, могли б оплачувати винайм житла самостійно. Розмір заробітної плати народного депутата дозволяє оплачувати оренду квартири", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

В середньому щомісячно народні депутати отримують з бюджету 20 тис. грн. для винайму житла.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Так, за даними КВУ 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю.

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