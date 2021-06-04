У Мінсоцполітики планують підвищення пенсій військовослужбовцям

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Міністерство соціальної політики шукає варіанти підвищення пенсій для українських військовослужбовців. Для цього необхідно передбачити бюджет у 40-60 млрд гривень

Як передає RegioNews, про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході Години запитань до уряду в парламенті.

Будемо спільно з Міноборони та МВС напрацьовувати рішення, у нас є 4 варіанти як вирішити перерахунок пенсій військовослужбовцям. Вони дорогі, від 40 до 60 млрд грн, і нам потрібно буде домовлятися, щоб знайти ресурс", - сказала Лазебна.

За інформацією міністра, близько 500 тисяч пенсіонерів-військовослужбовців чекають на справедливе пенсійне забезпечення.

Якби не скасували індексацію у 2017 році, військовослужбовці вже б отримували на 30% більше", - підкреслила Лазебна.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінять порядок отримання пенсій, у Мінсоцполітики пояснили, як переводитимуть пенсіонерів на картки.