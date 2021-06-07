До ексрегіоналки Бондаренко приходили з повісткою з СБУ

Фото з відкритих джерел

Співробітники Служби безпеки прийшли додому до колишнього нардепа від Партії регіонів Олени Бондаренко і принесли повістку. Але її не було вдома

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

До мене в гості СБУ ходять виключно, щоби батьків полякати. Приходили з повісткою. Не застали вдома. Пішли. Приходьте, коли буду вдома, пінкертони, — написала екснардепка.

Вона додала, що їй уже звично "ходити на допити за останні сім років" і нагадала, що в СБУ знають її номер телефону.

Як повідомлялося, у січні активісту з "Партії Шарія" принесли повістку в СБУ. Правоохоронці вручили повістку у справі про публікацію в YouTube карти України без Криму.