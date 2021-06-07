До ексрегіоналки Бондаренко приходили з повісткою з СБУ
Співробітники Служби безпеки прийшли додому до колишнього нардепа від Партії регіонів Олени Бондаренко і принесли повістку. Але її не було вдома
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
До мене в гості СБУ ходять виключно, щоби батьків полякати. Приходили з повісткою. Не застали вдома. Пішли. Приходьте, коли буду вдома, пінкертони, — написала екснардепка.
Вона додала, що їй уже звично "ходити на допити за останні сім років" і нагадала, що в СБУ знають її номер телефону.
Як повідомлялося, у січні активісту з "Партії Шарія" принесли повістку в СБУ. Правоохоронці вручили повістку у справі про публікацію в YouTube карти України без Криму.
СБУ викрила ексчиновника РНБО, який шпигував на іноземну спецслужбуВсі новини »
07 червня 2021, 13:58На Полтавщині затримали росіянина, якого півроку розшукував Інтерпол
04 червня 2021, 18:59Порошенко прийшов на допит у справі Медведчука-Козака
04 червня 2021, 12:50
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти