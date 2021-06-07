К экс-регионалке Бондаренко приходили с повесткой из СБУ
Сотрудники Службы безопасности пришли домой к бывшему нардепу от Партии регионов Елене Бондаренко и принесли повестку. Но ее не было дома
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Ко мне в гости СБУ ходят исключительно, чтобы родителей попугать. Приходили с повесткой. Не застали дома. Ушли. Приходите, когда буду дома, пинкертоны, — написала экс-нардеп.
Она добавила, что ей уже привычно "ходить на допросы за последние семь лет" и напомнила, что в СБУ знают ее номер телефона.
Как сообщалось, в январе активисту из "партии Шария" принесли повестку в СБУ. Правоохранители вручили повестку по делу о публикации в YouTube карты Украины без Крыма.
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