СБУ викрила ексчиновника РНБО, який шпигував на іноземну спецслужбу

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Працівники Служби безпеки України затримали колишнього чиновника РНБО, який був завербований однією із іноземних спецслужб

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний з 2014 року працював в Адміністрації президента, згодом був переведений в РНБО.

Посадовець категорії "Б” протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України”, - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, підозрюваний збирав інформацію, яка стосувалася економіки, внутрішньополітичної ситуації в Україні, міжнародних відносин, а також співпраці України з Євросоюзом, Росією та Китаєм.

У свою чергу в СБУ повідомили, що 1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Як повідомляють ЗМІ, підозрюваний співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента "ДНР", який працював на правозахисну організацію, пов'язану з ООН.