СБУ викрила ексчиновника РНБО, який шпигував на іноземну спецслужбу
Працівники Служби безпеки України затримали колишнього чиновника РНБО, який був завербований однією із іноземних спецслужб
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, підозрюваний з 2014 року працював в Адміністрації президента, згодом був переведений в РНБО.
Посадовець категорії "Б” протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України”, - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, підозрюваний збирав інформацію, яка стосувалася економіки, внутрішньополітичної ситуації в Україні, міжнародних відносин, а також співпраці України з Євросоюзом, Росією та Китаєм.
У свою чергу в СБУ повідомили, що 1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Як повідомляють ЗМІ, підозрюваний співпрацює зі слідством.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента "ДНР", який працював на правозахисну організацію, пов'язану з ООН.