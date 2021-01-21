13:19  21 січня
У МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках
11:26  21 січня
У Києві в Офіс протидії рейдерству увірвалися активісти
13:44  21 січня
У Раді підтримують легалізацію медичного канабісу - Радуцький
UA | RU
UA | RU
21 січня 2021, 14:59 5

Активісту з "Партії Шарія" принесли повістку в СБУ - Гончаренко

21 січня 2021, 14:59 5
Читайте также на русском языке
Правоохоронці вручили повістку у справі про публікацію в YouTube карти України без Криму
Правоохоронці вручили повістку у справі про публікацію в YouTube карти України без Криму
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що активісту з "Партії Шарія" сьогодні, 21 січня, принесли повістку в Службу безпеки України.

Про це Гончаренко написав Facebook, передає RegioNews.

До активістів Шарія прийшли співробітники СБУ в рамках оперативного провадження щодо посягання на територіальну цілісність України", - повідомив депутат.

Також працівники СБУ вручили одному з активістів "Партії Шарія" повістку.

Гончаренко нагадав, що в листопаді написав заяву за яким представники СБУ відкрили кримінальне провадження проти блогера Анатолія Шарія. Тоді він опублікував відео на YouTube з зображенням, де карта країни була без Криму та частин Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що в Україні хочуть заборонити партію Шарія. Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії.

7 листопада СБУ порушила кримінальну справу проти Шарія за посягання на територіальну цілісність країни.

Також Шарій розповів, хто в Офісі президента хоче заборонити його партію.

СБУ розслідування партія Карта активісти
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Плюси і мінуси Назаренка: якими є перші результати роботи голови Кіровоградської ОДА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »