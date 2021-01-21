Активісту з "Партії Шарія" принесли повістку в СБУ - Гончаренко

Правоохоронці вручили повістку у справі про публікацію в YouTube карти України без Криму

Правоохоронці вручили повістку у справі про публікацію в YouTube карти України без Криму

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що активісту з "Партії Шарія" сьогодні, 21 січня, принесли повістку в Службу безпеки України.

Про це Гончаренко написав Facebook, передає RegioNews.

До активістів Шарія прийшли співробітники СБУ в рамках оперативного провадження щодо посягання на територіальну цілісність України", - повідомив депутат.

Також працівники СБУ вручили одному з активістів "Партії Шарія" повістку.

Гончаренко нагадав, що в листопаді написав заяву за яким представники СБУ відкрили кримінальне провадження проти блогера Анатолія Шарія. Тоді він опублікував відео на YouTube з зображенням, де карта країни була без Криму та частин Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що в Україні хочуть заборонити партію Шарія. Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії.

7 листопада СБУ порушила кримінальну справу проти Шарія за посягання на територіальну цілісність країни.

Також Шарій розповів, хто в Офісі президента хоче заборонити його партію.