Данилов: в санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что в санкционных списках, которые утверждает ведомство, нет ни одного случайного человека. В отношении каждого лица проводят тщательную проверку

Об этом он заявил во время брифинга, передает RegioNews.

Ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Все списки заранее проверяют, верифицируются. Более того они верифицируются не только на территории Украины, они верифицируются на территории разных стран. Все люди, которые попадают в списки, попадают за те или иные преступления, - заверил секретарь.

Данилов подчеркнул, что в отношении каждого лица проводят тщательную проверку.

Ни одного случайного человека по спискам, которые утверждены СНБО, появиться не может. По каждому человеку происходит тщательная проверка, - добавил он.

Как сообщалось, на сегодня Зеленский созвал заседание СНБО.

Вчера стало известно, что бизнесмен из списка СНБО нанес государству ущерб на 280 млн грн. Работники Служба безопасности Украины разоблачили одну из фирм Николаевской области на нанесении государству убытков более чем на 280 млн гривен.