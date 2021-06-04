Данилов: в санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что в санкционных списках, которые утверждает ведомство, нет ни одного случайного человека. В отношении каждого лица проводят тщательную проверку
Об этом он заявил во время брифинга, передает RegioNews.
Ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Все списки заранее проверяют, верифицируются. Более того они верифицируются не только на территории Украины, они верифицируются на территории разных стран. Все люди, которые попадают в списки, попадают за те или иные преступления, - заверил секретарь.
Данилов подчеркнул, что в отношении каждого лица проводят тщательную проверку.
Ни одного случайного человека по спискам, которые утверждены СНБО, появиться не может. По каждому человеку происходит тщательная проверка, - добавил он.
Как сообщалось, на сегодня Зеленский созвал заседание СНБО.