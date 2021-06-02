Зеленський скликав засідання РНБО: що розглянуть
Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони на п'ятницю, 4 червня
Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу РНБО.
Президент затвердив порядок денний засідання РНБО, який складається з восьми питань. Порядок денний був поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
"Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України", - зазначили в пресслужбі РНБО.
Нагадаємо, що на минулому засіданні у травні РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".
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