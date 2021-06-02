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02 червня 2021, 18:58 7

Зеленський скликав засідання РНБО: що розглянуть

02 червня 2021, 18:58 7
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Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони на п'ятницю, 4 червня

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу РНБО.

Президент затвердив порядок денний засідання РНБО, який складається з восьми питань. Порядок денний був поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

"Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України", - зазначили в пресслужбі РНБО.

Нагадаємо, що на минулому засіданні у травні РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".

Україна РНБО Володимир Зеленський РНБО президент

 
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