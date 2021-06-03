Справу третьої спроби підкупу голови Фонду держмайна передали до суду

Фото: із відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування третьої спроби підкупу голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка та передало до суду обвинувальний акт

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Розслідування стосується колишнього чиновника "Миколаївобленерго", якого затримали за спробу передачі хабара голові Фонду.

Слідство встановило, що обвинувачений запропонував очільнику ФДМУ 100 тис. дол. за призначення на посаду голови правління АТ "Миколаївобленерго”. Гроші він планував передати двома частинами: 50 тис. дол. до та решту - після призначення”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ нагадали, що затримали підозрюваного 8 грудня 2020 року під час передачі першої частини хабара.

Нагадаємо, 8 грудня правоохоронці затримали ексчиновника АТ "Миколаївобленерго", який пропонував голові Фонду держмайна 100 тисяч доларів за призначення керівником підприємства. У Національному антикорупційному бюро зазначили, що це вже третя зафіксована спроба підкупу голови ФДМУ.

Колишньому чиновнику "Миколаївобленерго", який пропонував хабар голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченко, загрожує до 10 років позбавлення волі.