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03 июня 2021, 21:55 3

Дело третьей попытки подкупа главы Фонда госимущества передали в суд

03 июня 2021, 21:55 3
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Фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование третьей попытки подкупа председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и передало в суд обвинительный акт

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Расследование касается бывшего чиновника "Николаевоблэнерго", которого задержали за попытку передачи взятки председателю Фонда.

Следствие установило, что обвиняемый предложил главе ФГИУ 100 тыс. долл. за назначение на должность председателя правления АО "Николаевоблэнерго". Деньги он планировал передать двумя частями: 50 тыс. долл. до и остальные - после назначения", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что задержали подозреваемого 8 декабря 2020 года во время передачи первой части взятки.

Напомним, 8 декабря правоохранители задержали экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго", который предлагал главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов за назначение руководителем предприятия. В Национальном антикоррупционном бюро отметили, что это уже третья зафиксирована попытка подкупа главы ФГИУ.

Бывшему чиновнику "Николаевоблэнерго", который предлагал взятку председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко, грозит до 10 лет лишения свободы.

взятка НАБУ Фонд госимущества уголовное дело коррупция Дмитрий Сенниченко

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