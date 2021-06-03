Суд заарештував майно нардепа, який не заплатив майже 100 млн податків

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Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата із групи "За майбутнє" Віктора М’ялика, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду, передає RegioNews.

Відомо, що 3 червня суд розглянув апеляційну скаргу, яку подав прокурор на ухвалу Печерського суду Києва. Тоді прокурорам відмовили в арешті майна підозрюваного нардепа.

За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора задоволено, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 6 квітня 2021 року скасовано”, - йдеться в повідомлені.

У суді додали, що видали нову ухвалу, якою накладено арешт на майно народного депутата.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепу Мялику повідомили про підозру: не заплатив майже 100 млн гривень податків.