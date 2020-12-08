14:48  08 грудня
Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА
13:38  08 грудня
У МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 може з'явитися в аптеках
08:13  08 грудня
Доба в ООС: бойовики стріляли поблизу Водяного та Авдіївки
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2020, 17:10 9

Пропонували $100 тисяч: Голову Фонду держмайна втретє намагалися підкупити

08 грудня 2020, 17:10 9
Читайте также на русском языке
Справу відкрили ще у вересні 2020 року за заявою голови Фонду
Справу відкрили ще у вересні 2020 року за заявою голови Фонду
Фото: НАБУ
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 8 грудня НАБУ і САП затримали під час пропозиції хабара голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку колишнього чиновника "Миколаївобленерго".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Слідство встановило, що затриманий запропонував очільнику ФДМУ 100 тис. дол. США за призначення на посаду голови правління АТ. Гроші він планував передати двома частинами: 50 тис. дол. США до та решту — після призначення”, - йдеться в повідомленні.

Колишній чиновник обыцяв Сенниченку, що після призначення йому щомісяця будуть надавати неправомірну вигоду у 200 тис. дол. США як частину "тіньового” прибутку, отриманого на цій посаді.

Особу викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол. США та затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Досудове розслідування наведених фатів детективи НАБУ розпочали у вересні 2020 року за заявою голови ФДМУ”, - додали в НАБУ.

У відомстві зазначають, що це вже третя зафіксована спроба підкупу голови Фонду держмайна. Розслідування за попередніми двома спробами надання неправомірної вигоди завершено.

Нагадаємо, главі ФДМУ Сенниченку намагалися дати $800 тисяч хабара заради кадрових призначень.

хабар НАБУ Фонд держмайна затримання Дмитро Сенниченко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Начальника відділення одного з райвійськкоматів Харкова спіймали на хабарі
08 грудня 2020, 13:56
Поліція у столиці спіймала нотаріуса на хабарі майже 1,2 млн грн
05 грудня 2020, 12:32
СБУ виявила мережу інтернет-агітаторів, яка діяла в трьох областях
04 грудня 2020, 14:43
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Сумську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Івано-Франківську облраду
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »