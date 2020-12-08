Пропонували $100 тисяч: Голову Фонду держмайна втретє намагалися підкупити

Справу відкрили ще у вересні 2020 року за заявою голови Фонду

Справу відкрили ще у вересні 2020 року за заявою голови Фонду

Фото: НАБУ

Сьогодні, 8 грудня НАБУ і САП затримали під час пропозиції хабара голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку колишнього чиновника "Миколаївобленерго".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Слідство встановило, що затриманий запропонував очільнику ФДМУ 100 тис. дол. США за призначення на посаду голови правління АТ. Гроші він планував передати двома частинами: 50 тис. дол. США до та решту — після призначення”, - йдеться в повідомленні.

Колишній чиновник обыцяв Сенниченку, що після призначення йому щомісяця будуть надавати неправомірну вигоду у 200 тис. дол. США як частину "тіньового” прибутку, отриманого на цій посаді.

Особу викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол. США та затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Досудове розслідування наведених фатів детективи НАБУ розпочали у вересні 2020 року за заявою голови ФДМУ”, - додали в НАБУ.

У відомстві зазначають, що це вже третя зафіксована спроба підкупу голови Фонду держмайна. Розслідування за попередніми двома спробами надання неправомірної вигоди завершено.

Нагадаємо, главі ФДМУ Сенниченку намагалися дати $800 тисяч хабара заради кадрових призначень.