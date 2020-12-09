Спроба підкупу глави Фонду держмайна: підозрюваному загрожує 10 років
Колишній чиновник обіцяв Сенниченку 200 тис. дол. щомісяця
Колишній чиновник обіцяв Сенниченку 200 тис. дол. щомісяця
Колишньому чиновнику "Миколаївобленерго", який пропонував хабар голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченко, загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.
Відомо, що сьогодні, 9 грудня детективи Національного антикорупційного бюро оголосили йому про підозру за ч.4 ст.369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами з можливою конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додали в САП.
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