Спроба підкупу глави Фонду держмайна: підозрюваному загрожує 10 років

Колишній чиновник обіцяв Сенниченку 200 тис. дол. щомісяця

Колишній чиновник обіцяв Сенниченку 200 тис. дол. щомісяця

Фото: НАБУ

Колишньому чиновнику "Миколаївобленерго", який пропонував хабар голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченко, загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що сьогодні, 9 грудня детективи Національного антикорупційного бюро оголосили йому про підозру за ч.4 ст.369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами з можливою конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додали в САП.

Нагадаємо: пропонували $100 тисяч: Голову Фонду держмайна втретє намагалися підкупити.