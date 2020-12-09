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09 грудня 2020, 20:22 19

Спроба підкупу глави Фонду держмайна: підозрюваному загрожує 10 років

09 грудня 2020, 20:22 19
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Колишній чиновник обіцяв Сенниченку 200 тис. дол. щомісяця
Фото: НАБУ
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Колишньому чиновнику "Миколаївобленерго", який пропонував хабар голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченко, загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що сьогодні, 9 грудня детективи Національного антикорупційного бюро оголосили йому про підозру за ч.4 ст.369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами з можливою конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додали в САП.

Нагадаємо: пропонували $100 тисяч: Голову Фонду держмайна втретє намагалися підкупити.

Фонд держмайна хабар САП НАБУ кримінальна справа Дмитро Сенниченко
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