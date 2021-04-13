У РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом

Нині на Донбасі Росія нарощує війська

Нині на Донбасі Росія нарощує війська

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС, акредитованих в Україні, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Ради безпеки в Facebook.

"В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання — вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше — це чисто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не тільки на нашій території, але й у всій Європі", — сказав Данілов.

Раніше в ТКГ заявили, що Україна не планує жодної атаки через стягування РФ своїх військ.