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13 квітня 2021, 16:18 29

У РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом

13 квітня 2021, 16:18 29
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Фото з відкритих джерел
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В України сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, а офіційний Київ прагне вирішити конфлікт дипломатичним способом.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС, акредитованих в Україні, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Ради безпеки в Facebook.

"В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання — вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше — це чисто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не тільки на нашій території, але й у всій Європі", — сказав Данілов.

Раніше в ТКГ заявили, що Україна не планує жодної атаки через стягування РФ своїх військ.

Україна РНБО війна РНБО Олексій Данилов

 
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