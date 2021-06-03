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03 червня 2021, 18:05 5

На Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами

03 червня 2021, 18:05 5
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Фото СБУ
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На Луганщині виявили прихований арсенал військових засобів ураження. У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна так звана “міна-жаба”, заборонена Оттавською конвенцією 1997 року

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Схрон було облаштовано на горищі занедбаної дачної будівлі на околиці Привілля.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

5 гранатометних пострілів РПГ-22;
4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72 ("міна-жаба");
2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже14 кг);
6 ручних гранат різних модифікацій;
6 гранатометних пострілів ВОГ;
1 окопний заряд, - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань.

Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС.

Як повідомлялося, 25 травня в центрі Києва знайшли арсенал зброї та боєприпасів в дренажній системі. В Печерському районі столиці Служба безпеки України виявила схрон зброї в дренажно-штольній системі, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури.

СБУ зброя Луганська область схрон схрон

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