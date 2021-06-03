На Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами
На Луганщині виявили прихований арсенал військових засобів ураження. У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна так звана “міна-жаба”, заборонена Оттавською конвенцією 1997 року
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Схрон було облаштовано на горищі занедбаної дачної будівлі на околиці Привілля.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
5 гранатометних пострілів РПГ-22;
4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72 ("міна-жаба");
2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже14 кг);
6 ручних гранат різних модифікацій;
6 гранатометних пострілів ВОГ;
1 окопний заряд, - йдеться в повідомленні.
За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань.
Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС.
Як повідомлялося, 25 травня в центрі Києва знайшли арсенал зброї та боєприпасів в дренажній системі. В Печерському районі столиці Служба безпеки України виявила схрон зброї в дренажно-штольній системі, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури.