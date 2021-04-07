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07 квітня 2021, 17:23 2

РНБО хоче заборонити чиновникам мати подвійне громадянство

07 квітня 2021, 17:23 2
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Спецперевірки громадян, які мали ще одне громадянство, і претендують на державні посади, будуть більш прискіпливими
Спецперевірки громадян, які мали ще одне громадянство, і претендують на державні посади, будуть більш прискіпливими
Фото: із відкритих джерел
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Законопроєкт про подвійне громадянство передбачає, що державні чиновники повинні мати лише українське громадянство.

Про це в інтерв’ю виданню "LB.ua” заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

За його словами, якщо українець має друге громадянство або інші документи іншої держави, то органи державної влади мають про це знати.

Нічого страшного в цьому немає, хоча нашою Конституцією заборонено мати громадянство іншої країни. Але Конституція ухвалювалася в 1996 році – сучасний світ зовсім інший. Сьогодні у подвійному громадянстві немає нічого страшного. Просто ми маємо про це знати”, - сказав Данілов.

На думку секретаря РНБО, якщо людина заходить на якусь державну посаду, вона має бути тільки громадянином України і вийти із громадянства інших країн.

Олексій Данілов розповів, що під час проходження спеціальної перевірки для допуску до певних документів, до людей, які мали громадянство інших країн, вона буде більш прискіпливою.

Якщо ви – бізнесмен, інший паспорт допомагає вам у бізнесі – будь ласка, ми не поліцейська держава, ми не маємо вам це забороняти. Але зважайте на те, що виникнуть питання щодо того, де ви сплачуєте податки і чи перебуваєте на території країни передбачені законом 183 дні”, - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, в РНБО анонсували нові відсторонення від посад через контрабанду.

РНБО перевірки Олексій Данилов громадянство Чиновник

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