10:38  03 квітня
В Україні за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість осіб
12:43  03 квітня
У Миколаєві й Запоріжжі з 3 квітня посилили карантин: що заборонено
10:05  03 квітня
На Донбасі за добу 21 ворожий обстріл й троє поранених осіб
UA | RU
UA | RU
03 квітня 2021, 12:08 16

Від роботи відсторонили понад 100 митників після засідання РНБО

03 квітня 2021, 12:08 16
Читайте также на русском языке
Серед відсторонених близько 20 осіб - керівники митниць і митних постів
Серед відсторонених близько 20 осіб - керівники митниць і митних постів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Після засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбулося 2 квітня, понад 100 працівників Держмитслужби від роботи відсторонили, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

Про це пише RegioNews з посиланням на Держмитслужбу.

"Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

Зокрема, у територіальних органах відсторонені:

  • на Галицькій – 46 працівників;
  • на Закарпатській – 23 працівники;
  • на Закарпатській – 23 працівники;
  • на Волинській – 23 працівники;
  • на Київській – 8 працівників;
  • на Буковинській – 3 працівники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бюджет недоотримав з митниці та податкової понад 66 млрд грн.

Україна РНБО митниця звільнення РНБО

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram