Від роботи відсторонили понад 100 митників після засідання РНБО
Після засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбулося 2 квітня, понад 100 працівників Держмитслужби від роботи відсторонили, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.
Про це пише RegioNews з посиланням на Держмитслужбу.
"Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України", - йдеться в повідомленні.
У відомстві наголосили, що, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.
Зокрема, у територіальних органах відсторонені:
- на Галицькій – 46 працівників;
- на Закарпатській – 23 працівники;
- на Закарпатській – 23 працівники;
- на Волинській – 23 працівники;
- на Київській – 8 працівників;
- на Буковинській – 3 працівники.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бюджет недоотримав з митниці та податкової понад 66 млрд грн.