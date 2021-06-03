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03 червня 2021, 17:31 152

На Полтавщині відкриють тимчасові Центри масової вакцинації - голова ОДА Синєгубов

03 червня 2021, 17:31 152
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Фото: Полтавська ОДА
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У Полтавській області цими вихідними будуть проводити масову вакцинацію від коронавірусу громадян, які записалися через “Дію” або у сімейного лікаря

Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгуов, передає RegioNews.

За його словами, в регіоні будуть діяти п'ять тимчасових Центрів масової вакцинації у Полтаві, Кременчузі, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. Вони будуть працювати 5 і 6 червня з 9:00 до 18:00.

Голова обласної адміністрації зазначив, що перед вакцинацією люди, які записалися через "Дію” або у сімейного лікаря, отримають смс-повідомлення або дзвінок.

Якщо людина не записалася через "Дію”, вона може зателефонувати до відповідного Центру щеплення, телефон якого зазначений на ілюстрації. Якщо в місті\селі немає Центру вакцинації, але людина хоче цими вихідними отримати щеплення, вона може звернутися до територіального ЦПМСД”, - розповів Синєгубов.

Він додав, що вакцинацію будуть проводити препаратом "CoronaVac”, при собі громадянам потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код або декларацію з сімейним лікарем та мобільний телефон.

Центри вакцинації в області за вихідні можуть імунізувати 5800 людей, паралельно з цим продовжується планова вакцинація пріоритетних груп населення.

Нагадаємо, у Черкасах відкриють центр масової COVID-вакцинації. Тим часом на Харківщині не планують відкривати центр COVID-вакцинації.

Також повідомлялось, що у Полтавській області найкраща ситуація з COVID-вакцинацією в Україні.

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